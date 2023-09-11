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20:27, 11 сентября 2023Мир

Германия анонсировала конференцию по восстановлению Украины в 2024 году

МИД ФРГ: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Мероприятие анонсировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев, сообщает ТАСС.

«Чтобы из разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе возьмемся за восстановление. Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году», — заявила дипломат.

Ранее Бербок анонсировала новый пакет гуманитарной помощи Киеву объемом в 20 миллионов евро. Также она добавила, что Берлину и Киеву необходимо прояснить все вопросы, связанные с поставкой Украине ракет Taurus.

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    Семен Александров
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