Германия анонсировала конференцию по восстановлению Украины в 2024 году

МИД ФРГ: конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Мероприятие анонсировала глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Киев, сообщает ТАСС.

«Чтобы из разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе возьмемся за восстановление. Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году», — заявила дипломат.

Ранее Бербок анонсировала новый пакет гуманитарной помощи Киеву объемом в 20 миллионов евро. Также она добавила, что Берлину и Киеву необходимо прояснить все вопросы, связанные с поставкой Украине ракет Taurus.