Задача из детской книги поставила в тупик взрослых

Пользователь Reddit опубликовал на портале фотографию из детской книги с задачей, поставившей его в тупик. Его публикация стала популярной, собрав больше 30 тысяч лайков.

В упражнении ребенку предлагается соединить линиями цифры от 1 до 54, чтобы дополнить картинку. На ней изображены две женщины, играющие в крикет. Однако получившийся в итоге рисунок показался автору поста бессмысленным. «Что это, черт возьми, вообще такое?» — написал он.

«Я 36-летний взрослый мужчина, прочитав заголовок поста, я тут же открыл картинку и соединил точки сам. Думал, что ребенок где-то неправильно это сделал. Но нет», — отметил один из комментаторов. Многие другие в шутку заявили, что полученный рисунок напоминает им монстра из произведений писателя Говарда Лавкрафта.

«Выглядит так, как будто предполагается, что на картинке женщина, которая играет в крикет и бьет по мячу. Вот только бита стоит позади нее. Вместо этого она взяла в руки какое-то загадочное существо», «Думаю, там изображено дерево. Это должно научить детей тому, что биты делают из древесины, а ее получают из деревьев. Символизм» — поиронизировали комментаторы.

Один из пользователей предположил, что в упражнение закралась ошибка, так как книга могла быть создана с помощью искусственного интеллекта. «С помощью ИИ можно создать книгу (в которой будут упражнения, где нужно соединять линии, упражнения с поиском слов, кроссворды и так далее) и сделать так, чтобы ее выпустила какая-нибудь компания (вроде Amazon) где-то за 15 минут», — заявил он.

Ранее мужчина опубликовал на Reddit фотографию неожиданной находки, с которой он столкнулся при переезде в новый дом. В комментариях пользователи попытались отгадать, что именно изображено на снимке.