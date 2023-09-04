Мужчина переехал в новый дом и столкнулся с пугающей находкой

Пользователь Reddit под ником orangeslices991 поделился фотографией неожиданной находки, с которой он столкнулся при переезде в новый дом. Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы пытались отгадать, что именно запечатлено на снимке.

«Нашел это на чердаке в моем новом доме. Мне нужно переезжать?» — спросил автор поста, обращаясь к пользователям. К публикации мужчина прикрепил фото, где можно увидеть фигуру, изображающего сидящего человека.

Его пост набрал сотни комментариев. Многие пользователи признались, что их напугал предмет на снимке. «Что это за чертовщина?», «Вы должны позвонить в полицию», «Что это, черт возьми, такое? Почему это похоже на человека? Где, черт возьми, ты живешь, чтобы я случайно не оказался рядом?» — написали они.

Несколько комментаторов предположили, что автор фото наткнулся на африканскую статуэтку из дерева. Еще один участник обсуждения заявил, что это могут быть останки какого-нибудь животного. Другой пользователь пошутил, что на снимке запечатлен лорд Волан-де-Морт — персонаж из серии романов о Гарри Поттере британской писательницей Джоан Роулинг.

Ранее другой пользователь Reddit показал записку со странным содержанием, которую он обнаружил в коробке конфет. Несколько комментаторов заявили, что находили такие же послания.