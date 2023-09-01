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06:09, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Мужчина купил коробку конфет и обнаружил странную находку

Фото: @PurpleHawk222

Пользователь сети под ником PurpleHawk222 рассказал, что купил коробку конфет и обнаружил записку со странным содержанием. Фотографию неожиданной находки он опубликовал на сайте Reddit.

«Я только что купил коробку конфет, открыл ее и обнаружил в ней это. Очень странно», — написал мужчина. К посту он прикрепил фотографию записки, в которой говорится о тайном обществе, якобы несущем ответственность за происшествия, случающиеся в мире.

Публикация вызвала бурные обсуждения в сети. Несколько комментаторов заявили, что находили такие же записки в товарах, которые они покупали в магазинах. Один из пользователей предположил, что у автора этой записки проблемы с психикой.

Еще один участник обсуждения рассказал, что записки с таким содержанием распространяют cторонники теории заговора QAnon в США. «Моя семья верит в это дерьмо, они все время говорят об этом», — пожаловался он.

Ранее другой пользователь Reddit показал странную находку, которую он обнаружил в школе. На опубликованной фотографии можно увидеть чек, который якобы подтверждает покупку ребенка.

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    Олег Давыдов
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