Байден захотел встретиться с Си Цзиньпином осенью

Госдеп США: Байден надеется встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином осенью

Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином текущей осенью. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что замены личным обсуждениям на уровне руководителей нет», — отметил он. В то же время представитель американского ведомства добавил, что подтверждения официальной встречи двух лидеров еще нет. По его словам, Соединенные Штаты продолжат работать над возможностью ее организации.

О том, что Байден надеется провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, пока неясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего в ноябре саммита стран АТЭС в Сан-Франциско.