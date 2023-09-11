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21:22, 11 сентября 2023Мир

Байден захотел встретиться с Си Цзиньпином осенью

Госдеп США: Байден надеется встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином осенью

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином текущей осенью. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что замены личным обсуждениям на уровне руководителей нет», — отметил он. В то же время представитель американского ведомства добавил, что подтверждения официальной встречи двух лидеров еще нет. По его словам, Соединенные Штаты продолжат работать над возможностью ее организации.

О том, что Байден надеется провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, пока неясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего в ноябре саммита стран АТЭС в Сан-Франциско.

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    Марина Совина
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