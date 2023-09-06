В США высказались о вероятности встречи Байдена с Си Цзиньпином в Сан-Франциско

Белый дом: Байден намерен встретиться с Си Цзиньпином, США работают над этим

Американский президент Джо Байден нацелен провести очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, пока не ясно, состоится ли такая встреча на полях предстоящего в ноябре саммита стран АТЭС в Сан-Франциско. Он напомнил о планах Байдена встретиться с китайским лидером «в подходящее время и в подходящем формате». «Я думаю, мы сделаем это, однако пока ни одна из сторон не знает, когда это произойдет и в каком формате», — высказался он о вероятности встречи.

Как уточнил Байден, американская сторона работает над этим вопросом. Он дал понять, что в Вашингтоне довольны интенсивностью контактов между двумя странами.

Ранее Байден оценил вероятность визита Си Цзиньпина на саммит G20 и допустил, что это произойдет. Саммит пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели.