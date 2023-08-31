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22:57, 31 августа 2023Мир

Байден оценил вероятность визита Си Цзиньпина на саммит G20

Байден допустил визит Си Цзиньпина на саммит G20 в Индии в сентябре
СюжетСаммит G20
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал возможность участия председателя КНР Си Цзиньпина в саммите «Большой двадцатки» (G20) в сентябре в Нью-Дели. Об этом стало известно в эфире телеканала CNN.

Байден оценил вероятность визита Си Цзиньпина на саммит G20 и допустил, что это произойдет. «Мой ответ таков: я надеюсь, что он посетит G20», — подчеркнул он во время общения с журналистами.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в Индии. «Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября», — отмечается в публикации.

Президент России Владимир Путин также пропустит саммит G20. По его поручению российскую делегацию на встрече возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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    Марина Совина
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