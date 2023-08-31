Си Цзиньпин пропустит саммит G20 в Индии

«Рейтер»: Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии на следующей неделе

Китайский лидер Си Цзиньпин может отказаться от поездки на саммит G20 в Индии, вместо него КНР будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации председателя КПК.

«Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии. Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин тоже не поедет на саммит G20. По его поручению российскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.