11-летняя москвичка напилась с друзьями и разгромила квартиру отца

Baza: 11-летняя девочка устроила вечеринку в квартире отца и залила соседей

В Москве 11-летняя девочка устроила вечеринку в квартире отца и разгромила помещение, передает Telegram-канал Baza.

Ребенок пригласил друзей в квартиру уехавшего в Сочи родителя. Там за несколько дней дети выпили весь алкоголь из запасов отца девочки, сломали мебель и прожгли покрывала, а также организовали «бассейн» на полу из ламината, из-за чего квартира соседей оказалась затоплена. Кроме того, у жильцов снизу из-за воды замкнуло проводку.

На шум и затопление в итоге пожаловались соседи. Когда отец ребенка вернулся из Сочи, он попытался связаться с родителями участников разгрома квартиры, чтобы заставить их оплатить ремонт соседям, но родители на контакт не пошли.

Дочь ранее ежегодно ездила с отцом в Сочи, но на этот раз решила остаться в Москве. Отец дал ей ключи от своей квартиры, чтобы она могла приходить туда в любое время. Обычно девочка живет с матерью, поскольку ее родители в разводе.

Ранее сообщалось, что в Якутске из-за затопления в квартире семилетняя девочка плавала по помещению в тазу. Кадры с ребенком попали на видео. На них видно, как девочка подпрыгивает в тазу и гребет по воде, надев на руки резиновые тапки.

