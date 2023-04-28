Семилетняя россиянка плавала по затопленной квартире в тазу и попала на видео

В Якутске семилетняя девочка плавала в тазу по затопленной квартире и попала на видео

В Якутске семилетняя девочка плавала в тазу по затопленной квартире и попала на видео. Кадры публикует SakhaDay в своем Telegram-канале.

Издание утверждает, что запись сделана в одном из домов на улице Космонавтов. По словам хозяйки жилплощади — многодетной местной жительницы, до этого в их квартире ни разу не было потопа.

«Если к соседям иногда заходила вода, то наша квартира не тонула, даже в потопе 2000 года. Мебель испорчена. У соседей сгорела бытовая техника. У меня промок холодильник, я не могла его никуда переставить в однокомнатной квартире», — поделилась россиянка.

Ранее подъезд 11-этажного дома в подмосковных Люберцах залило кипятком, инцидент с бушующим потоком сняли на видео.