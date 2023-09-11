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21:52, 11 сентября 2023Бывший СССР

СБУ обвинили в вербовке белорусов для совершения терактов

КГБ Белоруссии: украинские спецслужбы вербуют белорусов для совершения терактов

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Службу безопасности Украины (СБУ) обвинили в дистанционной вербовке белорусов для совершения терактов. Об активности украинских спецслужб рассказал замначальника следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Константин Бычек в интервью на YouTube-канале «Беларусь сегодня».

«Как правило, объектами вербовки становятся лица, склонные к получению легкой наживы, которые даже за скромное денежное вознаграждение готовы пойти на совершение тяжких преступлений», — сказал Бычек. Он добавил, что украинские спецслужбы — в частности, СБУ — вербуют граждан республики как для совершения актов терроризма, так и для разведдеятельности.

Ранее КГБ Белоруссии задержал диверсантов СБУ, у них нашли взрывчатку и детонаторы. Подозреваемые готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах Белоруссии.

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    Александра Синицына
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