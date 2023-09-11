СБУ обвинили в вербовке белорусов для совершения терактов

КГБ Белоруссии: украинские спецслужбы вербуют белорусов для совершения терактов

Службу безопасности Украины (СБУ) обвинили в дистанционной вербовке белорусов для совершения терактов. Об активности украинских спецслужб рассказал замначальника следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Константин Бычек в интервью на YouTube-канале «Беларусь сегодня».

«Как правило, объектами вербовки становятся лица, склонные к получению легкой наживы, которые даже за скромное денежное вознаграждение готовы пойти на совершение тяжких преступлений», — сказал Бычек. Он добавил, что украинские спецслужбы — в частности, СБУ — вербуют граждан республики как для совершения актов терроризма, так и для разведдеятельности.

Ранее КГБ Белоруссии задержал диверсантов СБУ, у них нашли взрывчатку и детонаторы. Подозреваемые готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах Белоруссии.