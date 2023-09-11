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00:20, 11 сентября 2023Бывший СССР

В США увидели риск для жизни Зеленского со стороны ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в ВСУ планируют избавиться от Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) стало очень много обсуждений о том, чтобы избавиться от президента страны Владимира Зеленского. Об этом на своем Youtube-канале рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, из-за таких настроений в войсках украинский лидер находится под круглосуточной охраной, поскольку существует реальная угроза его жизни.

Макгрегор пояснил, что за Зеленским постоянно следят, поскольку он «отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых». Одним из таких примеров он назвал арест олигарха Игоря Коломойского, который помог Зеленскому стать президентом. Я никак не могу объяснить это иначе, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа", — сказал эксперт.

В июле экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер указал, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением Зеленского. «Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел», — считает Риттер.

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    Марина Совина
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