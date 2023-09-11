Дизайнер интерьеров назвала простые способы зрительно увеличить комнату

The Sun: маленькую комнату можно визуально увеличить зеркалом напротив окна

Дизайнер интерьеров, ведущая страницу о ремонте в скандинавском стиле на видеоплатформе TikTok, назвала простые способы зрительно увеличить маленькую комнату. На ее советы обратило внимание издание The Sun.

Прежде всего, рассказала она, маленькую комнату можно визуально увеличить с помощью зеркала, установленного напротив окна. «Оно будет отражать свет и создаст иллюзию простора», — рассказала тиктокерша.

Кроме того, продолжила специалистка, напротив зеркала можно установить светильник — он усилит иллюзию. «Также можно увеличить пространство с помощью мебели светлых оттенков», — заключила она.

Ранее дизайнер Эмили Шоу назвала устаревшие тенденции оформления жилого пространства. По мнению специалистки, устаревшими смотрятся шаблонные решения современного интерьера, где преобладают оттенки белого и светло-серого.