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15:03, 11 сентября 2023Забота о себе

Дизайнер интерьеров назвала простые способы зрительно увеличить комнату

The Sun: маленькую комнату можно визуально увеличить зеркалом напротив окна

Фото: Pxhere

Дизайнер интерьеров, ведущая страницу о ремонте в скандинавском стиле на видеоплатформе TikTok, назвала простые способы зрительно увеличить маленькую комнату. На ее советы обратило внимание издание The Sun.

Прежде всего, рассказала она, маленькую комнату можно визуально увеличить с помощью зеркала, установленного напротив окна. «Оно будет отражать свет и создаст иллюзию простора», — рассказала тиктокерша.

Кроме того, продолжила специалистка, напротив зеркала можно установить светильник — он усилит иллюзию. «Также можно увеличить пространство с помощью мебели светлых оттенков», — заключила она.

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    Александра Лисица
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