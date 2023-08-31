Дизайнер назвал устаревшие тренды современного интерьера

Дизайнер Эмили Шоу: интерьер, где преобладают оттенки белого и серого, устарел

Белые стены и светло-серая мебель больше не являются универсальным способом создать современный интерьер. Новые тенденции оформления жилого пространства назвала дизайнер Эмили Шоу изданию Insider.

По мнению специалистки, устаревшими смотрятся шаблонные решения современного интерьера, где преобладают оттенки белого и светло-серого. Она утверждает, что теперь в тренде уникальность, смешение стилей, яркие цвета и детали ручной работы. «Использование разных цветов, форм, узоров и текстур действительно помогает вдохновить людей, особенно когда они весь день находятся в помещении», — говорит Шоу.

Также к устаревшим тенденциям в интерьере она отнесла дизайн в морском стиле и «современный фермерский дом». Последний, по словам Шоу, отличается просторными помещениями с большим количеством окон, белыми стенами, черными и деревянными деталями. Дизайнер подчеркнула, что владельцам подобных интерьеров необязательно переделывать весь ремонт, чтобы сделать его актуальным, — достаточно добавить яркие цвета, необычные предметы мебели или украсить стену росписью.

По словам Шоу, в последнее время ценятся помещения, которые отвечают потребностям конкретного человека. Это среди прочего означает, что, помимо индивидуальности, актуальному дизайну необходима функциональность, особенно теперь, когда многие работают из дома.

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