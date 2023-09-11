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00:34, 11 сентября 2023Наука и техника

Обнаружена постепенно пожирающая звезду черная дыра

Nature Astronomy: черная дыра в галактике 2MASX постепенно пожирает звезду

Фото: NASA / Globallookpress.com

Ученые Университета Лестера обнаружили систему, в которой черная дыра постепенно пожирает вращающуюся вокруг нее звезду, притягивая массу, эквивалентную массе трех планет Земля за каждое обращение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Изначально астрономы зафиксировали яркую рентгеновскую вспышку, которая исходила из центра соседней галактики 2MASX J02301709+2836050, находящейся примерно в 500 миллионах световых лет от Млечного Пути. Наблюдения проводились с помощью орбитальной обсерватории Swift.

Оказалось, что вместо того, чтобы затухнуть, транзиент сохранял высокую яркость в течение 7-10 дней, затем резко гас, повторяя процесс примерно каждые 25 дней. Подобное поведение характерно для так называемых квазипериодических извержений и периодических ядерных переходных процессов. Оба явления возникают, когда материал звезды притягивается черной дырой, однако они различаются частотой и тем, преобладают ли в свете вспышки оптическое или рентгеновское излучение. Транзиент Swift J0230 занимает промежуточное положение между двумя типами, представляя собой «недостающее звено».

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Ученые пришли к выводу, что вспышка возникает, когда звезда размером с Солнце, вращаясь вокруг черной звезды по эллиптической орбите, сближается с ней на минимальное расстояние и лишается части своего материала, которая нагревается при падении в черную дыру. Температура достигает примерно двух миллионов градусов по Цельсию, в результате чего испускается огромное количество рентгеновских лучей.

В большинстве подобных систем, обнаруженных в прошлом, звезда полностью разрушалась. Другие системы относятся к повторяющимся событиям приливного разрушения, которые возникают примерно каждый год. Новая система занимает промежуточное положение между этими типами.

По их оценкам, черная дыра примерно в 10-100 тысяч раз превышает массу нашего Солнца, что довольно мало для сверхмассивных черных дыр, обычно находящихся в центрах галактик. Считается, что черная дыра в центре нашей галактики имеет массу четырех миллионов солнечных масс, тогда как масса большинства из них приблизительно равна ста миллионам солнечных масс.

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    Александр Еникеев
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