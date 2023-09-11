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08:55, 11 сентября 2023Путешествия

Россиянка поужинала с китайцами и удивилась одной странной традиции

Блогерша «Дзена» удивилась, что у китайцев не принято оставлять тарелку пустой

Фото: Adriaan Terblanche / Unsplash

Российская тревел-блогерша сходила на ужин с китайцами и удивилась, что у них не принято оставлять тарелку пустой после еды. Своим рассказом она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Россиянка написала, что знакомые китайцы позвали ее с подругой в ресторан, но в заведении признались, что они не голодные, и весь вечер просто сидели и наблюдали за своими спутницами. Потом один из иностранцев что-то сказал официанту, и тот начал приносить большое количество еды.

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Когда девушки закончили трапезу, китаец поинтересовался, понравились ли им блюда. Девушки ответили утвердительно, и он попросил официанта все повторить. Тогда россиянка вспомнила о странной китайской традиции оставлять еду на тарелках. По ее словам, в Китае это означает, что гость наелся.

«Дело в том, что китайцы долгое время жили бедно, да и сейчас бедных людей хватает, особенно в деревнях. Голодали, ели мало. И вот, времена поменялись, и сейчас можно не только позволить себе вдоволь наесться, но и выкинуть еду, показав тем самым окружающим, что ты можешь себе это позволить!» — пояснила блогерша.

Ранее побывавшая в Китае после пандемии COVID-19 корреспондентка «Ленты.ру» рассказала в своем репортаже, что местные жители переживают массовое беспокойство. «Это была полная жесть, у нас у всех психотравма. Да у всего города психотравма! Как раньше, тут уже жить никто никогда не сможет», — поделился мужчина, переживший шанхайский локдаун.

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    Марина Черняк
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