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11:02, 11 сентября 2023Путешествия

Летевших с Кубы россиян массово сняли с рейса и обвинили в неадекватности

Свыше 20 россиян отказались пускать на рейс Nordwind из Варадеро в Москву

Фото: РИА Новости

Свыше 20 российских туристов, летевших с Кубы на родину, отказались пускать в самолет и обвинили в неадекватности. Об этом пишет TourDom в Telegram-канале.

Инцидент произошел с пассажирами авиакомпании Nordwind Airlines, направлявшимися из Варадеро в Москву. Россияне до сих пор не понимают, в чем причина их массового недопуска на рейс. По мнению некоторых их них, командир воздушного судна (КВС) принял подобное решение из-за того, что кто-то из путешественников был нетрезв.

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Собеседник портала сообщил, что несколько пассажиров действительно были в состоянии алкогольного опьянения. Однако некоторых туристов сотрудники перевозчика снимали с рейса целыми семьями, заявляя, что они кажутся им неадекватными.

«Нам не выдали посадочные, не приняли багаж, сказали отойти в сторонку и ждать решения КВС, — пояснил источник издания. — Пришли две стюардессы, кивнули безопасникам, и все, они сказали, что мы сегодня никуда не летим».

При этом отмечается, что застрявших на Кубе туристов не расселили в гостиницы. Представители авиакомпании отметили, что все вопросы россиянам нужно решать с туроператором.

Ранее в августе авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства, несмотря на имеющийся у нее постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Европе. Путешественница уточнила, что она должна была лететь из Бремена во Франкфурт, затем — в Таллин, а оттуда — добираться в Россию.

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    Фариза Бацазова
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