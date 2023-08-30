Россиянке в Европе отказали в перелете из-за гражданства

Lufthansa отказала россиянке с ВНЖ в Германии в перелете в Эстонию

Авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства, несмотря на имеющийся у нее постоянный вид на жительство (ВНЖ) в Европе. Об этом туристка рассказала в чате «Эстония-Россия» в Telegram.

Путешественница уточнила, что она должна была лететь из Бремена во Франкфурт, затем — в Таллин, а оттуда — добираться в Россию.

«Проживаю постоянно в Германии и имею постоянный вид на жительство. Меня не сажает на самолет "Люфтганза". Говорят, что всем гражданам России запрещен проезд через Эстонию! Даже с постоянным видом на жительство», — написала россиянка, добавив, что выдавать документ об отказе в перелете ей не стали.

По словам туристки, сотрудники авиакомпании сказали ей, что ждут электронного письма из Эстонии, после получения которого смогут пустить ее на рейс. Однако до отлета самолета оставалось два часа, и россиянка решила не ждать и улететь во Франкфурт, а там взять новый билет через Хельсинки.

«Я вообще не ожидала такого обращения в "Люфтганза"! Летала и с "Уанэир", и "Бэлтик" — не было проблем», — пожаловалась путешественница.

Ранее сотрудники авиакомпании Ryanair отказались пускать в самолет пассажирку из-за гражданства РФ. Россиянка с эстонским видом на жительство намеревалась вылететь из болгарского аэропорта в эстонский Таллин через Литву. Вместе с ней из отпуска возвращался ее сын — также обладатель ВНЖ в Эстонии. Однако на стойке регистрации путешественников не захотели пускать на рейс из-за отсутствия визы.