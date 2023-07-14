В Европе россиянку отказались пускать в самолет из-за гражданства

Авиакомпания Ryanair отказалась пускать в самолет россиянку с эстонским ВНЖ

В Европе сотрудники авиакомпании Ryanair отказались пускать в самолет пассажирку из-за гражданства РФ. Об этом сообщает Limon܂ee.

Уточняется, что россиянка с эстонским видом на жительство (ВНЖ) намеревалась вылететь из болгарского аэропорта в эстонский Таллин через Литву. Вместе с ней из отпуска возвращался ее сын — также обладатель ВНЖ в Эстонии. Однако на стойке регистрации путешественников не захотели пускать на рейс из-за отсутствия визы.

«[Сотрудница] повела нас с сыном в отдельную комнату и давай доказывать, что мы, как граждане России, не имеем права свободно передвигаться по Европе. Я ей показывала наши виды на жительство, пыталась все объяснить на своем ломаном английском, но разговор вообще не клеился», — объяснила россиянка.

По словам пассажирки, улететь домой они смогли лишь на следующий день. В эстонском МИД и посольствах Литвы и Болгарии подтвердили, что представители авиакомпании допустили ошибку.

Ранее национальная авиакомпания Германии Lufthansa отказала российским туристам в посадке на самолет в Европу из-за подозрений в нелегальной эмиграции. Сотрудник авиаперевозчика в турецком аэропорту отказал россиянам в перелете и не пустил на рейс, заподозрив их в желании нелегально пересечь границу США и остаться там.