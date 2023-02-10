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10:02, 10 февраля 2023Путешествия

Россиянам отказали в посадке на самолет в Европу из-за подозрений

Lufthansa отказала россиянам в перелете из-за подозрений в нелегальной эмиграции в США

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Национальная авиакомпания Германии Lufthansa отказала российским туристам в посадке на самолет в Европу из-за подозрений в нелегальной эмиграции. Подробности публикует портал TourDom.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Стамбула в Сан-Хосе (Коста-Рика) с транзитной пересадкой в аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник, 7 февраля.

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Сотрудник авиаперевозчика в турецком аэропорту отказал россиянам в перелете и не пустил на рейс, заподозрив их в желании нелегально пересечь границу США и остаться там. По его мнению, пассажиры были похожи на мигрантов, при этом никаких разъяснений или документальных обоснований своих слов он не предоставил. 

«Он обвинил нас в том, что мы собираемся нелегально попасть в США через Мексику. Дальше заявил, что выставляет нам бан: летать Lufthansa мы больше не можем, но получим полный возврат от авиакомпании. Сказал обращаться к перевозчику, выдал нам визитку. При нас закрыли гейт на 20 минут раньше положенного срока», — рассказали соотечественники. Сейчас они готовят обращение в суд, расценивая поведение сотрудника как дискриминацию, а недопуск на борт — как самоуправство.

Ранее сообщалось, что более 100 пассажиров-евреев, которых выгнали с рейса компании Lufthansa из-за несоблюдения антиковидных мер, получат денежную компенсацию в размере более 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) на каждого.

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Валентина Процкова
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