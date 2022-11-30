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19:03, 30 ноября 2022Путешествия

Выгнанным с рейса немецкой авиакомпании евреям заплатят миллионы рублей

Lufthansa выплатит выгнанным с рейса евреям компенсацию в размере 21 тысячи долларов

Фото: Shutterstock

Пассажиры-евреи, которых выгнали с рейса немецкой авиакомпании Lufthansa из-за несоблюдения антиковидных мер, получат денежную компенсацию в размере более 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) на каждого. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, 4 мая представители авиаперевозчика во Франкфурте не пустили более 100 прибывших из Нью-Йорка хасидов на стыковочный рейс в Будапешт, сославшись на отсутствие у некоторых пассажиров защитных масок. Кроме того, один из представителей Lufthansa пренебрежительно высказался о группе евреев, не допущенных на борт.

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Позже компания публично извинилась за подобные действия сотрудников, отметив, что «сожалеет о случившемся». «Происшедшее не соответствует политике или ценностям Lufthansa. У нас нулевая терпимость к расизму, антисемитизму и дискриминации любого рода», — говорится в заявлении. Немецкий перевозчик обязался выплатить в качестве компенсации по 21 тысячи долларов (почти 1,3 миллиона рублей) каждому пассажиру.

Ранее сообщалось, что въезжавших в Израиль двоих россиян сотрудники погранслужбы не пустили в страну, отобрали паспорта и приказали ждать обратного рейса. По прибытии самолета путешественников депортировали в Тбилиси, откуда они прилетели в Россию.

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Валентина Процкова
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