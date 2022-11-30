Выгнанным с рейса немецкой авиакомпании евреям заплатят миллионы рублей
Пассажиры-евреи, которых выгнали с рейса немецкой авиакомпании Lufthansa из-за несоблюдения антиковидных мер, получат денежную компенсацию в размере более 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) на каждого. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По информации издания, 4 мая представители авиаперевозчика во Франкфурте не пустили более 100 прибывших из Нью-Йорка хасидов на стыковочный рейс в Будапешт, сославшись на отсутствие у некоторых пассажиров защитных масок. Кроме того, один из представителей Lufthansa пренебрежительно высказался о группе евреев, не допущенных на борт.
Позже компания публично извинилась за подобные действия сотрудников, отметив, что «сожалеет о случившемся». «Происшедшее не соответствует политике или ценностям Lufthansa. У нас нулевая терпимость к расизму, антисемитизму и дискриминации любого рода», — говорится в заявлении. Немецкий перевозчик обязался выплатить в качестве компенсации по 21 тысячи долларов (почти 1,3 миллиона рублей) каждому пассажиру.
Ранее сообщалось, что въезжавших в Израиль двоих россиян сотрудники погранслужбы не пустили в страну, отобрали паспорта и приказали ждать обратного рейса. По прибытии самолета путешественников депортировали в Тбилиси, откуда они прилетели в Россию.