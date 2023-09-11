Дачникам рекомендовали сжигать огурцы

Агроном Воробьев: в сентябре стоит сжигать огурцы

Осенью во время уборки урожая огурцы необходимо сжигать, чтобы не распространились споры одного заболевания. Подобную рекомендацию дачникам дал агроном Михаил Воробьев, его слова передает Teleprogramma.pro.

Специалист посоветовал сжигать огурцы в сентябре, чтобы не допустить распространение пероноспороза. «Носителей споры заболевания этого грибка лучше сжечь. А перед этим срезаем вместе с веревками, выдергиваем вместе с корнем», — заявил Воробьев.

Что касается подкормки огурцов, то для этого агроном предложил использовать калийную селитру. Она способствует формированию плодов и новых ветвей, а также улучшает вкус урожая. Кроме того, можно использовать комплексное минеральное удобрение с азотом и фосфором.

Ранее дачникам рассказали, что во время холодов помидоры и огурцы не стоит поливать холодной водой, так как она может повредить корни. Вместо нее эксперты рекомендовали использовать для полива теплую воду.