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12:54, 11 сентября 2023Среда обитания

Дачникам рекомендовали сжигать огурцы

Агроном Воробьев: в сентябре стоит сжигать огурцы

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Осенью во время уборки урожая огурцы необходимо сжигать, чтобы не распространились споры одного заболевания. Подобную рекомендацию дачникам дал агроном Михаил Воробьев, его слова передает Teleprogramma.pro.

Специалист посоветовал сжигать огурцы в сентябре, чтобы не допустить распространение пероноспороза. «Носителей споры заболевания этого грибка лучше сжечь. А перед этим срезаем вместе с веревками, выдергиваем вместе с корнем», — заявил Воробьев.

Что касается подкормки огурцов, то для этого агроном предложил использовать калийную селитру. Она способствует формированию плодов и новых ветвей, а также улучшает вкус урожая. Кроме того, можно использовать комплексное минеральное удобрение с азотом и фосфором.

Ранее дачникам рассказали, что во время холодов помидоры и огурцы не стоит поливать холодной водой, так как она может повредить корни. Вместо нее эксперты рекомендовали использовать для полива теплую воду.

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    Нина Ташевская
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