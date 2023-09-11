Дачников предостерегли от способной навредить помидорам и огурцам ошибки

«БелНовости»: холодная вода может повредить корни помидоров и огурцов

Во время холодов помидоры и огурцы не стоит поливать холодной водой. От ошибки, способной навредить растениям, дачников предостерегли «БелНовости».

Холодная вода может повредить корни. Вместо нее эксперты советуют использовать для полива только теплую воду. При наступлении холодов растения нуждаются в более частом поливе, однако его не следует проводить поздно вечером и ночью. Лучше сделать это в дневное время суток, когда температура воздуха выше.

Эксперты также советуют использовать мульчу, которая поможет сохранить влагу в почве и уберечь корни от холода. Если отметка на градуснике опускается ниже нуля, для защиты от низких температур можно использовать специальные средства. При этом за состоянием растений необходимо внимательно следить — желтые и сухие листья указывают на нехватку влаги.

Ранее россиянам рассказали об уходе за хвойными растениями осенью. Для их подкормки подойдут средства, содержащие питательные вещества. Лучше всего выбирать продукты с содержанием фосфора, магния, калия, серы, а также азота.