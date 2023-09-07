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14:14, 7 сентября 2023Среда обитания

Дачникам рассказали об уходе за хвойными растениями осенью

Агроном Коврижных: для хвойных растений важно использовать средства с фосфором

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Осенью для подкормки хвойных растений дачникам подойдут средства, содержащие питательные вещества, рассказала изданию «БелНовости» ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

По ее словам, хвойным растениям приходится зимовать не в спящем состоянии, поэтому запас питательных веществ для них особенно важен. Дачникам она посоветовала выбирать продукты с содержанием фосфора, магния, калия, серы, а также азота. Также важно, чтобы средства повышали сопротивляемость растений заболеваниям.

Ранее эксперт Коврижных рассказала о полезных средствах для подкормки груш и яблонь в осенний период. В сентябре деревья нужно удобрять сернокислым калием. Обрабатывать яблони и груши желательно после того, как с них собран урожай. Также для удобрения подойдет монофосфат калия, либо готовые средства с комплексным содержанием необходимых элементов.

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    Мария Черкасова
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