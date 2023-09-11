В ДНР росгвардейцы помогли раненным при артобстреле

В ДНР росгвардейцы помогли раненным при обстреле и вывезли детей из опасной зоны

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы помогли раненным при артобстреле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенному пункту в ДНР. Были ранены восемь человек, в том числе двое детей. Сотрудники Росгвардии, попавшие под обстрел, оказали доврачебную помощь пострадавшим и организовали эвакуацию в больницу.

Кроме того, они вывезли детей из опасной зоны: директор обстрелянной школы попросил отвезти восемь детей в их дома.

Ранее стало известно, что росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами в ДНР.

