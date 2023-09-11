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15:40, 11 сентября 2023Экономика

В России оценили сроки отказа от доллара в мире

Экс-замминистра финансов Сторчак: процесс отказа от доллара не будет быстрым

Фото: Unsplash

Процесс отказа от использования доллара в торговых и межгосударственных расчетах не будет быстрым. Говорить о закате долларовой эпохи в глобальной экономике пока преждевременно, заявил бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. Его слова приводит «Газета.Ru».

В настоящее время мировая финансовая система находится в начале пути, ведущего к дедолларизации глобальной экономики. Постепенно на смену американской валюте станут приходить региональные денежные единицы, что видно на примере Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако серьезных предпосылок для более массовой тенденции в мире пока нет, уточнил Сторчак.

Роль доллара в торговых и межгосударственных расчетах по-прежнему остается очень высокой. Его значение перевешивает все остальные мировые валюты. «Доллар остается доминирующей валютой в ценообразовании и расчетах при купле-продаже биржевых товаров, прежде всего нефти, а также в международных резервах и банковских депозитах», — заключил он.

В начале сентября о постепенной дедолларизации мировой финансовой системы заявлял профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков. По его словам, тенденция к снижению роли американской валюты в глобальной торговле будет носить плавный характер. В качестве возможной альтернативы доллару, уточнил эксперт, может выступить китайский юань.

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    Анатолий Акулов
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