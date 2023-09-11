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16:12, 11 сентября 2023Культура

Режиссер «Дюны» рассказал о поисках идеальных дюн для фильма

Дени Вильнев рассказал о поисках идеальных дюн для второй части «Дюны»

Кадр: Фильм «Дюна 2»

Канадский режиссер Дени Вильнев рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при создании второй части фильма «Дюна». Подробностями он поделился в интервью журналу Empire.

По словам кинематографиста, он, оператор Грейг Фрейзер и художник-постановщик Патрис Верметт провели «непомерно много времени», путешествуя по пустыне в поисках идеальных локаций. «Для моей сцены мне нужна была дюна определенной формы. Но Грейг Фрейзер со своей стороны подбирает такую же форму, но под определенным светом. А Патрис провела недели, выбирая [для фильма] песчаные дюны в пустыне! Мы выглядели как сумасшедшие», — сказал он.

Вильнев подчеркнул, что команде удалось не повторить ни одной локации. «В этот раз мы нашли совершенно новые места, чтобы рассказать нашу историю», — заключил режиссер.

Ранее Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть «Дюны». Режиссер подчеркнул, что хотел бы продолжить «исследование пустынной планеты», созданной Фрэнком Гербертом в третьем фильме по мотивам «Дюны».

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