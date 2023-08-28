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04:46, 28 августа 2023Культура

Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть «Дюны»

Кадр: фильм «Дюна»

Канадский режиссер Дени Вильнев в интервью журналу Empire Magazine заявил о желании снять третью часть «Дюны».

Режиссер подчеркнул, что хотел бы продолжить «исследование пустынной планеты», созданной Фрэнком Гербертом в третьем фильме по мотивам «Дюны». «Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — сказал Вильнев.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. отложила премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров.

В фильме сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер, Сухейла Якуб, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер, получивший премию «Оскар» за создание саундтрека к первой части истории.

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    Марина Совина
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