Режиссер Дени Вильнев заявил о желании снять третью часть «Дюны»

Канадский режиссер Дени Вильнев в интервью журналу Empire Magazine заявил о желании снять третью часть «Дюны».

Режиссер подчеркнул, что хотел бы продолжить «исследование пустынной планеты», созданной Фрэнком Гербертом в третьем фильме по мотивам «Дюны». «Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта», — сказал Вильнев.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. отложила премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров.

В фильме сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер, Сухейла Якуб, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер, получивший премию «Оскар» за создание саундтрека к первой части истории.