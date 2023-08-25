Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:09, 25 августа 2023Культура

Премьеру фильма «Дюна 2» перенесли

Deadline: премьеру «Дюны 2» перенесли на 2024 год из-за забастовки сценаристов
Зендая и Тимоти Шаламе

Зендая и Тимоти Шаламе. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Компания Warner Bros. отложила премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров. Об этом пишет Deadline.

Издание отмечает, что помимо «Дюны 2» кинокомпания также перенесла сроки премьер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» и фэнтэзийного аниме «Властелин колец: Война рохирримов».

30 июня вышел новый трейлер второй части «Дюны». Картина посвящена истории Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью.

Премьера первой части фильма по роману писателя Фрэнка Герберта состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа арестовали

    Боливия захотела присоединиться к БРИКС

    Джиджи Хадид снялась в белье в рекламе собственного бренда

    Экономист спрогнозировал курс рубля в сентябре

    Губернатор Севастополя сообщил о сбитых над морем беспилотниках

    Трамп высмеял свой арест в Джорджии

    Бойцы ВСУ расстреляли 23 сослуживцев под Херсоном

    Нигер разместит у себя военных Мали и Буркина-Фасо при нападении

    В Китае заявили об отсутствии козырей у Запада для помощи Киеву

    Названы основные направления атак ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости