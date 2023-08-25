Премьеру фильма «Дюна 2» перенесли

Deadline: премьеру «Дюны 2» перенесли на 2024 год из-за забастовки сценаристов

Компания Warner Bros. отложила премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров. Об этом пишет Deadline.

Издание отмечает, что помимо «Дюны 2» кинокомпания также перенесла сроки премьер фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» и фэнтэзийного аниме «Властелин колец: Война рохирримов».

30 июня вышел новый трейлер второй части «Дюны». Картина посвящена истории Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью.

Премьера первой части фильма по роману писателя Фрэнка Герберта состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

