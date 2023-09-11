Эвакуация пассажиров самолета с горящим двигателем попала на видео

Global Times: у самолета Air China загорелся двигатель при посадке в Сингапуре

У самолета китайской авиакомпании Air China загорелся двигатель незадолго до посадки в Сингапуре. Эвакуация пассажиров попала на видео, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter).

Издание Global Times уточняет, что инцидент произошел 10 сентября с рейсом, следовавшим из провинции Сычуань на юго-западе Китая в Сингапур. На борту находились 146 пассажиров и девять членов экипажа.

Отмечается, что при приземлении лайнера в аэропорту Чанги в салоне появился дым. После посадки пассажиры были эвакуированы, девять человек при этом получили легкие травмы. Известно, что пожар в левом двигателе удалось потушить. Причина инцидента выясняется.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково случился пожар на борту самолета. Уточняется, что пассажиров и экипаж эвакуировали по надувным трапам. В результате происшествия никто не пострадал.