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00:10, 1 июля 2023Россия

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Пулково

В аэропорту «Пулково» загорелся двигатель самолета Boeing перед вылетом в Дубай

В петербургском аэропорту Пулково начался пожар на борту самолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«При первичном запуске двигателя самолета Boeing, готовящегося к вылету в Дубай, в силовой установке произошел пожар», --говорится в сообщении. Уточняется, что пассажиров и экипаж эвакуировали по надувным трапам. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным агентства, в настоящее время аэропорт временно закрыт, проводится тушение пожара.

По данным телеканала «78», самолет Boeing 777 принадлежит компании Emirates Airline.

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    Марина Совина
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