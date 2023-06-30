Двигатель самолета загорелся в аэропорту Пулково

В аэропорту «Пулково» загорелся двигатель самолета Boeing перед вылетом в Дубай

В петербургском аэропорту Пулково начался пожар на борту самолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«При первичном запуске двигателя самолета Boeing, готовящегося к вылету в Дубай, в силовой установке произошел пожар», --говорится в сообщении. Уточняется, что пассажиров и экипаж эвакуировали по надувным трапам. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным агентства, в настоящее время аэропорт временно закрыт, проводится тушение пожара.

По данным телеканала «78», самолет Boeing 777 принадлежит компании Emirates Airline.