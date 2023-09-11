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15:38, 11 сентября 2023Среда обитания

В России отложили запуск «мебельной ипотеки»

Стасишин: Минстрой отложил включение меблировки в ипотечный кредит

Фото: Mitch Moondae / Unsplash

Минстрой на некоторое время отложил запуск программы, по которой в ипотечный кредит включается меблировка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова замминистра Никиты Стасишина.

В рамках Восточного экономического форума Стасишин заявил, что власти работают над поправками в закон, согласно которому будет облегчена работа строителей. По словам замминистра, после решения ряда вопросов в России вернутся к обсуждению «мебельной ипотеки».

«У нас законопроект написан, практически со всеми концептуально согласован, в том числе с Центральным Банком. Но в моменте это сейчас не то, что мы "жмем", назовем это так. Потому что в моменте есть более важные вещи, которые точно надо принять. Это мы это точно сделаем, но чуть-чуть позже», — отметил Стасишин, отвечая на вопрос о сроках принятия документа о включении меблировки в ипотеку.

Ранее глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко предложил снизить ставку по ипотеке на большие по площади квартиры. Он уточнил, что на данный момент больше 50 процентов жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, однако подобные объекты не подходят для семей с детьми.

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    Нина Ташевская
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