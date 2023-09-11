В России предложили снизить ставку по ипотеке на большие квартиры
Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко предложил снизить ставку по ипотеке на большие по площади квартиры. Его слова передает РИА Новости.
Мутко высказал идею о субсидировании во время сессии в рамках Восточного экономического форума. По его словам, на данный момент больше 50 процентов жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, однако подобные объекты не подходят для семей с детьми.
«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», — заявил Мутко.
Ранее стало известно, что в августе 2023 года рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в России вырос в среднем на 9,8 процента по сравнению с январем, до 100,4 тысячи рублей. Больше всего, чтобы выплачивать ипотеку, нужно зарабатывать в Москве — в среднем 189,7 тысячи рублей.