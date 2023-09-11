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11:58, 11 сентября 2023Среда обитания

В России предложили снизить ставку по ипотеке на большие квартиры

Мутко предложил субсидировать в России ипотеку на большие квартиры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко предложил снизить ставку по ипотеке на большие по площади квартиры. Его слова передает РИА Новости.

Мутко высказал идею о субсидировании во время сессии в рамках Восточного экономического форума. По его словам, на данный момент больше 50 процентов жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, однако подобные объекты не подходят для семей с детьми.

«Я вообще предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», — заявил Мутко.

Ранее стало известно, что в августе 2023 года рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в России вырос в среднем на 9,8 процента по сравнению с январем, до 100,4 тысячи рублей. Больше всего, чтобы выплачивать ипотеку, нужно зарабатывать в Москве — в среднем 189,7 тысячи рублей.

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    Нина Ташевская
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