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12:25, 7 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали комфортный для ипотеки доход

НБКИ: комфортный для обслуживания ипотеки в России доход достиг 100,4 тыс. руб.
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В августе 2023 года рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в России вырос в среднем на 9,8 процента по сравнению с январем, до 100,4 тысячи рублей. Комфортный для заемщика размер ежемесячных поступлений назвали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Больше всего, чтобы выплачивать ипотеку, нужно зарабатывать в Москве — в среднем 189,7 тысячи рублей. Высокие показатели специалисты также фиксируют в Московской области (143,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (129,7 тысячи рублей), Ленинградской области (109,3 тысячи рублей) и Краснодарском крае (106,5 тысячи рублей).

При этом сильнее всего рекомендованный для выплаты ипотеки доход вырос в Удмуртской Республике (плюс 22,2 процента), Краснодарском крае (плюс 17,9 процента), Волгоградской (плюс 15,6 процента), Ленинградской (плюс 15,2 процента) и Ростовской (плюс 15,1 процента) областях.

«Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время в большей степени определялась ростом ключевой ставки Банка России и рыночных ставок, а также увеличением стоимости квадратного метра жилья и среднего чека ипотечного кредита», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Эксперт добавил, что спрос россиян на жилищные кредиты далек от снижения.

Ранее Центробанк (ЦБ) обнаружил на рынке ипотеки в России признаки перегрева. Согласно данным ЦБ, во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 триллиона рублей — на 39 процентов выше, чем в первом квартале года.

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    Нина Ташевская
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