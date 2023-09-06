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21:10, 6 сентября 2023Среда обитания

На рынке ипотеки обнаружили признаки перегрева

ЦБ: рынок ипотеки в России демонстрирует признаки перегрева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На российском рынке ипотеки обнаружили признаки перегрева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка (ЦБ).

«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с первым кварталом, почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года», — заявил регулятор. Отмечается, что одной из причин стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля.

Согласно данным ЦБ, во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 триллиона рублей — на 39 процентов выше, чем в первом квартале года. Выдачи в сегменте готового жилья составили 1,1 триллиона рублей (плюс 46 процентов к первому кварталу), а в сегменте строящегося жилья, почти полностью обеспеченные господдержкой — 0,6 триллиона рублей (плюс 29 процентов).

Ранее сообщалось, что повышение ключевой ставки Центробанком привело к всплеску спроса на жилье. В компании «Миэль» заявили, что августе спрос на вторичную недвижимость вырос на 20 процентов в месячном выражении, а на первичную — на 50 процентов.

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    Александра Качан
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