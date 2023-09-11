Греф рассказал о технологическом развитии Сбера

Греф на ВЭФ-2023: Сбер продолжает технологическое развитие

Сбер активно продолжает развиваться в технологическом плане. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях ВЭФ-2023 во Владивостоке.

По его словам, недавно была внедрена в Сбер нейросеть GigaChat. Теперь ею могут воспользоваться все желающие. Помимо этого, компания создает устройства умного дома на полностью отечественной платформе. «Мы продолжаем наше технологическое развитие», — констатировал Греф.

Он также отметил, что в настоящее время бизнес продолжает активно расти, даже несмотря на последние прогнозы. Такая тенденция в делах Сбера указывает на то, что компания может закончить 2023 год успешнее, чем было сказано в прогнозах по рентабельности.

Ранее стало известно, что Греф с рабочим визитом посетил Амурскую область. Там же чиновники провели переговоры по реализации совместных проектов в рамках стратегии развития региона и перспективы работы с Китаем.

После этого Греф встретился с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Позднее председатель правления Сбербанка также провел рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.