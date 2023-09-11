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12:34, 11 сентября 2023Экономика

Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

«Ъ»: российские аграрии попросили власти помочь с увеличением овощехранилищ

Фото: Unsplash

Российским производителям картофеля перестало хватать места для хранения клубней. На этом фоне они попросили власти помочь с увеличением мощностей овощехранилищ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Картофельного союза в Министерство сельского хозяйства.

Просьба аграриев была обусловлена высоким урожаем и ростом стоимости иностранного оборудования. Ожидается, что агрохолдинги соберут в этом сезоне восемь миллионов тонн картофеля, что на 800 тысяч тонн больше в сравнении с прошлогодним показателем. При таком сценарии производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения 300-400 тысяч тонн клубней, уточняется в документе.

В свою очередь, генеральный директор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова добавила, что суммарные сборы подсобных хозяйств в этом сезоне могут составить 12 миллионов тонн. Таким образом, общий урожай картофеля в России с большой долей вероятности окажется на уровне 20 миллионов тонн. Несмотря на это, в Минсельхозе сочли действующие в стране мощности для хранения картофеля и овощей достаточными.

В первой половине августа сообщалось, что стоимость двух порций пюре с котлетами достигла пика с июня 2022 года. Приготовление этого популярного блюда в июле 2023 года обошлось россиянам в 254,54 рубля. Для сравнения, в январе показатель находился на уровне 247,01 рубля. Из ингредиентов значительнее всего подорожали яйца и картофель.

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    Анатолий Акулов
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