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10:41, 11 сентября 2023Мир

Обещавший позвать Путина на G20 президент Бразилии задумался об ордере МУС

Обещавший позвать Путина на G20 глава Бразилии задумался об ордере МУС на арест
СюжетСаммит G20

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, обещавший позвать российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G20, задумался об ордере Международного уголовного суда (МУС) на его арест. Об этом сообщает бразильский портал G1.Globo.

Глава республики, заявлявший о безопасности визита президента России в Бразилию, дополнил свои слова, указав, что решение о возможном аресте Путина во время приезда будут принимать суды, а не правительство или парламент.

На вопрос, выведет ли бразильский лидер республику из МУС, Лула ответил, что ему необходимо лучше изучить соглашение. Политик также обратил внимание, что в суде не участвуют такие страны, как Россия и США.

«Я даже не знал о существовании этого трибунала (...) Я хочу знать, какое величие заставило Бразилию принять решение о подписании договора. Это все, что я хочу знать», — сказал президент Бразилии.

Лула также выразил надежду, что конфликт на Украине будет исчерпан к ноябрю 2024 года, когда в Бразилии пройдет саммит G20.

Ранее стало известно, что бразильский лидер намерен посетить Москву в 2024 году для участия в саммите объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Как уточнил политик, он рассчитывает на ответный визит российского коллеги на саммит G20 в Бразилии.

«Он получит приглашение», — пообещал лидер Бразилии. Он выразил надежду, что на G20 все почувствуют атмосферу мира. Тогда же политик отметил, что «Путин может спокойно приезжать в Бразилию».

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    Виктория Кондратьева
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