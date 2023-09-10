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07:03, 10 сентября 2023Мир

Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20

Президент Бразилии Лула да Силва пообещал, что пригласит Путина на G20
СюжетСаммит G20
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Москву в 2024 году для участия в саммите объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщил телеканал Firstpost.

Как уточнил политик, он рассчитывает на ответный визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии. «Он получит приглашение. Саммит БРИКС в России в следующем году пройдет до саммита G20 в Бразилии, и я поеду на саммит БРИКС в Россию», — пообещал лидер Бразилии. Он выразил надежду, что на G20 все почувствуют атмосферу мира.

Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении «вторжения» России в Украину в совместном заявлении по итогам саммита в Нью-Дели.

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    Марина Совина
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