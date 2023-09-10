Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20

Президент Бразилии Лула да Силва пообещал, что пригласит Путина на G20

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Москву в 2024 году для участия в саммите объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом сообщил телеканал Firstpost.

Как уточнил политик, он рассчитывает на ответный визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Бразилии. «Он получит приглашение. Саммит БРИКС в России в следующем году пройдет до саммита G20 в Бразилии, и я поеду на саммит БРИКС в Россию», — пообещал лидер Бразилии. Он выразил надежду, что на G20 все почувствуют атмосферу мира.

Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении «вторжения» России в Украину в совместном заявлении по итогам саммита в Нью-Дели.