Итоговую декларацию саммита G20 назвали ударом для Запада

FT: итоговая декларация саммита G20 стала ударом для западных стран

Лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении вторжения России в Украину в совместном заявлении по итогам саммита в Нью-Дели. Об этом со ссылкой на глав внешнеполитических ведомств стран G20 пишет газета The Financial Times.

Сообщается, что Китай и Россия отклонили формулировки, обвиняющие Москву в конфликте, что подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Киева. В декларации саммита говорится только о «войне на Украине», эту формулировку изначально отвергали союзники Украины, так как она предполагает, что обе стороны в равной степени участвуют в конфликте.

Газета назвала это заявление ударом для Запада, который весь последний год пытался убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину. В предыдущей декларации G20, обнародованной в Индонезии в ноябре 2022 года, говорилось об «агрессии Российской Федерации против Украины». Западные дипломаты заявили, что отказ Китая повторить эту формулировку имел решающее значение для того, чтобы принимающая нынешний саммит Индия предложила компромиссные формулировки.

Представитель МИД Украины в ответ на совместное заявление лидеров G20 сказал: «В условиях агрессии России против Украины "Большой двадцатке" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны (в саммите — прим. «Ленты.ру») позволило бы участникам лучше понять ситуацию».

Как указал после саммита «двадцатки» на Бали глава МИД России Сергей Лавров, Запад добавил в коммюнике фразу «многие делегации осудили Россию», однако в тексте записано, что были изложены иные точки зрения. Прошлая итоговая декларация «не стала откровенно антироссийским манифестом», поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась.

Ранее о том, что дипломаты стран Группы двадцати (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине, сообщили источники Bloomberg. По их информации, при согласовании формулировок удалось «преодолеть разногласия между Москвой» и некоторыми западными странами, которые угрожали принятию совместного документа по итогам саммита.

Газета The Times of India со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что на согласование формулировок по конфликту на Украине дипломатам потребовалось более 150 часов переговоров. Текст документа был основан на подходе индийской стороны, заявили собеседники издания.