Подведены итоги саммита G20 на Бали

Лидеры G20 завершили саммит на Бали заявлением о конфликте на Украине и ситуацию в мире

Лидеры стран «Группы двадцати» (G20) завершили саммит на Бали и подвели итоги в совместном заявлении. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Главы государств обсудили конфликт на Украине и ситуацию в мире, кроме того, после сообщения о падении ракет на территории Польши был рассмотрен и этот инцидент.

Отмечается, что итоговая декларация «не стала откровенно антироссийским манифестом», поскольку каждая ее формулировка тщательно выверялась. Как указал глава МИД России Сергей Лавров, Запад добавил фразу «многие делегации осудили Россию», однако в тексте записано, что были изложены иные точки зрения.

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал делегатов обратиться к основной цели «Большой двадцатки» — решению проблем глобальной экономики и развития. В коммюнике указано, что G20 продолжит обеспечивать «единые правила игры и честную конкуренцию, чтобы способствовать созданию благоприятной для всех торговой и инвестиционной среды».

После завершению финальной сессии саммита Видодо передал председательские полномочия индийскому премьеру Нарендре Моди, Индия примет эстафету G20 с 1 декабря. Индонезийский лидер указал, что за год председательства государство искало лучшие решения и пыталось сделать все возможное для сохранения «Группы Двадцати».

Ранее сообщалось, что «Большая двадцатка» выступила за выведение гуманитарной деятельности из-под действия санкций. Страны-члены группы призвали международное сообщество поддержать эту цель, в том числе посредством усилий в ООН.