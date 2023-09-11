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19:24, 11 сентября 2023Бывший СССР

Песков назвал преступления Киева «тянущими на трибунал»

Песков: киевский режим совершил много преступлений, которые потянут на трибунал
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» заявил, что киевский режим совершил множество преступлений, которые потянут на международный трибунал.

«Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно. Его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате той напряженной работы, которую ведут наши следователи, в том числе дипломаты», — заявил он.

По словам Пескова, пока рано говорить, когда это произойдет, так как необходимо все тщательно задокументировать, чтобы впоследствии передать «нынешнему поколению, чтобы они четко понимали, с кем мы имеем дело».

Ранее Антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой содержится призыв создать трибунал для привлечения к ответственности преступников с Украины. На конгрессе представители более 30 стран мира отметили «острую необходимость борьбы с неофашизмом».

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    Варвара Кошечкина
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