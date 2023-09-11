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09:01, 11 сентября 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности о напавшем на школу с ножом российском подростке

Раскрыты подробности об атаковавшем школу с ножом российском подростке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Напавшим на школу в Ростовской области оказался 15-летний ученик 9-го класса. Подробности в понедельник, 11 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, молодой человек страдает психическим заболеванием, после произошедшего у него случился приступ эпилепсии. Первой вооруженного ножом юношу заметила вахтерша учебного заведения. Женщина нажала тревожную кнопку, но та не сработала. Среди пострадавших — вахтерша, учительница и дедушка одного из школьников.

Ранее в понедельник, 11 сентября, стало известно о ЧП в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области, в ходе которого пострадали четыре человека. 15-летний подросток, который скрывал свое лицо под маской, напал на находившихся в школе людей. Школьника задержали очевидцы преступления.

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    Владимир Седов
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