Раскрыты подробности о напавшем на школу с ножом российском подростке

Раскрыты подробности об атаковавшем школу с ножом российском подростке

Напавшим на школу в Ростовской области оказался 15-летний ученик 9-го класса. Подробности в понедельник, 11 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, молодой человек страдает психическим заболеванием, после произошедшего у него случился приступ эпилепсии. Первой вооруженного ножом юношу заметила вахтерша учебного заведения. Женщина нажала тревожную кнопку, но та не сработала. Среди пострадавших — вахтерша, учительница и дедушка одного из школьников.

Ранее в понедельник, 11 сентября, стало известно о ЧП в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области, в ходе которого пострадали четыре человека. 15-летний подросток, который скрывал свое лицо под маской, напал на находившихся в школе людей. Школьника задержали очевидцы преступления.