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22:02, 11 сентября 2023Мир

В Турции назвали бесполезным давление по членству Швеции в НАТО

РИА Новости: давление на Турцию по членству Швеции в НАТО бесполезно

Фото: Imad Alassiry / Unsplash

Давление на Турцию в процессе одобрения членства Швеции в НАТО неприемлемо и бесполезно. Об этом заявил источник в администрации президента Турции в беседе с РИА Новости.

По его словам, Стокгольм пока не выполнил все обязательства. «Неприемлемо какое-либо давление на Турцию по этому вопросу. Господин президент [Реджеп Тайип Эрдоган] уже заявил о бесполезности подобных намерений», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в решении Турции будут отражены те шаги, которые предпримет Швеция в рамках принятых на себя обязательств.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что страна сохраняет надежду на ратификацию членства в НАТО Турцией в октябре, когда соберется турецкий парламент. Глава ведомства напомнил, что на июльском саммите НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовал рассмотрение заявки Швеции на вступление в альянс парламентом в октябре.

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    Марина Совина
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