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12:54, 1 сентября 2023Мир

В Швеции сохранили надежду на ратификацию вхождения в НАТО Турцией

Глава МИД Швеции: надеемся на ратификацию вхождения в НАТО Турцией в октябре
Тобиас Бильстрем

Тобиас Бильстрем. Фото: Yves Herman / Reuters

Швеция сохраняет надежду на ратификацию членства в НАТО Турцией в октябре, когда соберется турецкий парламент. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Бильстрем, передает Reuters.

Глава МИД напомнил, что на июльском саммите НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовал рассмотрение заявки Швеции на вступление в альянс парламентом в октябре. «Окончательное решение — за депутатами», — пообещал тогда турецкий лидер.

«Шведское правительство летом не получало никаких сигналов, кроме тех, что карты, которые были выложены тогда, являются действительными и сейчас в этом вопросе и что заявление, сделанное в Вильнюсе, все еще актуально», — заявил глава внешнеполитического ведомства Швеции.

Уже после саммита, в августе 2023 года, Эрдоган заявлял, что время рассмотрения заявки Швеции в парламенте неизвестно. Но он пообещал, что турецкие законодатели примут решение по этому вопросу.

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    Александр Слабиев
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