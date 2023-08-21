Эрдоган заявил, что сроки ратификации вступления Швеции в НАТО неизвестны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о сроках ратификации вступления Швеции в НАТО, его слова приводит РИА Новости.

«Тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции и что процесс быстро проходит в парламенте, прямо пропорционален тому, чтобы Швеция оставалась верной своим обещаниям. Наш парламент примет решение по этому вопросу», — заявил он.

При этом он отметил, что время рассмотрения заявки Швеции неизвестно. По словам политика, в первую очередь Швеции нужно защитить улицы Стокгольма от нападения на священные ценности.

Ранее стало известно, что Швеция решила не торопиться с выполнением требований Турции для вступления в альянс. Уточняется, что скандинавская страна выдала только четырех из 70 запрошенных к экстрадиции лиц.