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14:10, 21 августа 2023Мир

Эрдоган высказался о сроках ратификации вступления Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что сроки ратификации вступления Швеции в НАТО неизвестны
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о сроках ратификации вступления Швеции в НАТО, его слова приводит РИА Новости.

«Тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции и что процесс быстро проходит в парламенте, прямо пропорционален тому, чтобы Швеция оставалась верной своим обещаниям. Наш парламент примет решение по этому вопросу», — заявил он.

При этом он отметил, что время рассмотрения заявки Швеции неизвестно. По словам политика, в первую очередь Швеции нужно защитить улицы Стокгольма от нападения на священные ценности.

Ранее стало известно, что Швеция решила не торопиться с выполнением требований Турции для вступления в альянс. Уточняется, что скандинавская страна выдала только четырех из 70 запрошенных к экстрадиции лиц.

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    Анастасия Заикина
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