Yeni Safak: Швеция выдала только четырех из 70 запрошенных к экстрадиции лиц

Швеция решила не торопиться с выполнением требований Турции по передаче запрошенных к экстрадиции лиц. Об этом пишет издание Yeni Şafak.

Уточняется, что Швеция выдала только четырех из 70 запрошенных к экстрадиции лиц. «Один из них — Махмут Тат, имеющий в Турции срок заключения за "членство в террористической организации". Среди трех других преступников Мехмет Кокулу был осужден за торговлю наркотиками, а Окан Кале и Омер Камиль Алтын — за мошенничество», — отметила газета.

Всех остальных людей Швеция отказывается выдавать на основании того, что они числятся в Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции, и организации оппозиционера Фетхуллаха Гюлена FETÖ. При этом в Стокгольме пообещали создать механизм по борьбе с терроризмом.

Сейчас Швеция ожидает одобрения вступления в НАТО со стороны Турции. Однако акция с сожжением Корана ставит под угрозу членство в альянсе.