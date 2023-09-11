Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:14, 11 сентября 2023Среда обитания

Спросу на жилье в России предрекли резкое падение

Замглавы Минстроя Стасишин: спрос на жилье в России может упасть на 20 процентов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Спрос на покупку жилья в России может упасть на 20 процентов на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанка. Такую динамику интереса на рынке недвижимости предрек замглавы Минстроя Никита Стасишин, передают «Известия».

По словам замминистра, уже сейчас ставки по рыночным ипотечным программам достигают 14-15 процентов, из-за чего покупатели стали чаще откладывать приобретение квартир. Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко спрогнозировал, что раньше всего снизится интерес россиян к вторичному жилью — это будет заметно уже в ближайшие месяцы. Спрос на новостройки, по его словам, упадет в конце сентября — начале ноября.

Мутко отметил, что население сильно закредитовано. «Сейчас 41 процент всех выданных ипотечных кредитов стране — с государственным субсидированием, а на первичном рынке — 80 процентов», — подчеркнул глава госкомпании.

Ранее аналитики назвали положительные последствия снижения доступности ипотеки. Россияне смогут избавиться от излишней закредитованности — при высокой доступности ипотеки не всем удается адекватно оценить собственное финансовое положение. Теперь граждане, у которых нет денег на первоначальный взнос, смогут избежать риска вероятных просрочек кредитов и дальнейшей продажи квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Названа новая должность генерала Суровикина

    В России оценили риск начала «системной национализации»

    Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС

    Стало известно о выставлении на продажу «Ювентуса»

    Россиянам назвали способы сэкономить на обогреве квартиры

    Летевших с Кубы россиян массово сняли с рейса и обвинили в неадекватности

    В СВР заявили о сохранении угрозы со стороны Польши и Прибалтики

    Успенская раскритиковала новый трек Моргенштерна в жанре шансон

    Звезда сериала «Кухня» улетела из России

    В США раскрыли сеть поставок оружия на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости