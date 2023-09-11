Спросу на жилье в России предрекли резкое падение

Замглавы Минстроя Стасишин: спрос на жилье в России может упасть на 20 процентов

Спрос на покупку жилья в России может упасть на 20 процентов на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанка. Такую динамику интереса на рынке недвижимости предрек замглавы Минстроя Никита Стасишин, передают «Известия».

По словам замминистра, уже сейчас ставки по рыночным ипотечным программам достигают 14-15 процентов, из-за чего покупатели стали чаще откладывать приобретение квартир. Глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко спрогнозировал, что раньше всего снизится интерес россиян к вторичному жилью — это будет заметно уже в ближайшие месяцы. Спрос на новостройки, по его словам, упадет в конце сентября — начале ноября.

Мутко отметил, что население сильно закредитовано. «Сейчас 41 процент всех выданных ипотечных кредитов стране — с государственным субсидированием, а на первичном рынке — 80 процентов», — подчеркнул глава госкомпании.

Ранее аналитики назвали положительные последствия снижения доступности ипотеки. Россияне смогут избавиться от излишней закредитованности — при высокой доступности ипотеки не всем удается адекватно оценить собственное финансовое положение. Теперь граждане, у которых нет денег на первоначальный взнос, смогут избежать риска вероятных просрочек кредитов и дальнейшей продажи квартиры.