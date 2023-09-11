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09:45, 11 сентября 2023Бывший СССР

Власти Новой Каховки сообщили о массированном ударе ВСУ

Власти Новой Каховки сообщили о массированном ударе ВСУ, город обесточен

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате город оказался обесточен. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Около 01:00 во время обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке снаряд прилетел на территорию городского водоканала. В здании выбиты окна, повреждена крыша, повреждены автомобильные боксы», — говорится в публикации.

Уточняется, что еще один снаряд попал на территорию станции скорой помощи, в здании выбиты окна. Как отмечается, электричество пропало ночью в ходе обстрела, причина отключения выясняется.

Ранее российские военные сорвали попытку ВСУ перейти в наступление на одном из участков южно-донецкого направления. Сообщалось, что артиллеристам группировки войск «Восток» удалось сосредоточенным огнем поразить колонну украинской техники с живой силой.

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    Кристина Есикова
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