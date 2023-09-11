Артиллеристы группы «Восток» сорвали наступление ВСУ на южнодонецком направлении

Артиллеристы группировки российских войск «Восток» сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, во время боя российским военным удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой.

Ранее Олег Чеховал сообщил, что военные группировки «Восток» отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили буксируемую гаубицу М777 производства США, а также минометные расчеты в районах Угледара, Макаровки и Новомихайловки.