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05:36, 11 сентября 2023Россия

Российские военные сорвали наступление ВСУ на южнодонецком направлении

Артиллеристы группы «Восток» сорвали наступление ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Артиллеристы группировки российских войск «Восток» сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления. Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, во время боя российским военным удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой.

Ранее Олег Чеховал сообщил, что военные группировки «Восток» отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили буксируемую гаубицу М777 производства США, а также минометные расчеты в районах Угледара, Макаровки и Новомихайловки.

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    Марина Совина
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